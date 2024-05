Red Dead Redemption auch für PC?

Es könnte sein, dass sich bald auch PC-Besitzer in die Welt von "Red Dead Redemption" stürzen dürfen. Zumindest wurde dafür jetzt ein vielversprechender erster Indikator gesichtet.

So hat der Dataminer Tez2 entsprechende Hinweise im PC-Launcher von Rockstar entdeckt. In diesem Zusammenhang verweist er darauf, dass Bei "Grand Theft Auto V" ähnliche Hinweise vorzufinden waren. Dies muss natürlich noch nichts bedeuten, aber Dataminer haben diesbezüglich schon in der Vergangenheit häufig richtig gelegen und eigentlich ist eine PC-Fassung von "Red Dead Redemption" auch längst überfällig, oder? Rockstar hat sich bisher natürlich noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.

"Red Dead Redemption" erschien in PAL-Gefilden am 21. Mai 2010 für PS3 und Xbox 360. PS4 und Switch folgten am 17. August 2023.