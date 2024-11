Red Dead Redemption: Technik-Analyse zur PC-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite der unlängst veröffentlichten PC-Fassung von "Red Dead Redemption" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der PC-Umsetzung von "Red Dead Redemption" über 18 Minuten lang aufgeschlüsselt. Dabei zeigt sich, dass die Entwickler sehr gute Arbeit geleistet haben.

"Red Dead Redemption" spielt im Jahr 1911 gegen Ende des Wilden Westens im amerikanisch-mexikanischen Grenzgebiet. Der Protagonist John Marston trifft darin in der kleinen Wüstenstadt Armadillo im fiktiven amerikanischen Bundesstaat New Austin ein. Es ist sein Ziel, im nahe gelegenen Fort Mercer den Gesetzlosen Bill Williamson ausschalten.

"Red Dead Redemption" erschien in PAL-Gefilden am 21. Mai 2010 für PS3 und Xbox 360. PS4 und Switch folgten am 17. August 2023. Der PC wurde schliesslich am 29. Oktober versorgt.