Red Recon: 1944: Packender Gameplay-Trailer

Entwickler Varangs präsentiert einen frischen Gameplay-Trailer zu "Red Recon: 1944". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns "Red Recon: 1944" nämlich über zwei Minuten lang mit atmosphärischen In-Game-Sequenzen näher gebracht. Dabei wird hauptsächlich das spielerische Grundgerüst des Stealth-Strategie-Titels aus der Iso-Perspektive erklärt. Für zusätzliche Atmosphäre sorgt der treibende Soundtrack im Hintergrund.

Eine Demo von "Red Recon: 1944" ist schon jetzt verfügbar. Sie kann an dieser Stelle heruntergeladen werden.

"Red Recon: 1944" erscheint mi vierten Quartal dieses Jahres für den PC.