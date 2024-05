Redfall sollte neue Inhalte bekommen

Als gestern bekannt wurde, dass Microsoft vier Studios, darunter auch Arkane Austin, schliesst, ging ein merkliches Raunen durch die Videospiellandschaft. Jetzt mehren sich Berichte über Pläne, die besagtes Arkane Austin mit seinem Titel "Redfall" noch hatte.

So vermelden mehrere Websites, dass noch in diesem Monat ein Offline-Modus für "Redfall" an den Start gehen sollte und Arkane Austin kürzlich noch daran arbeitete. Ausserdem sollten pünktlich zu Halloween zwei neue Charaktere für den Hero Pass verfügbar sein. Aber nun steht sogar die langfristige Zukunft von "Redfall" in den Sternen.

"Redfall" können wir allein oder mit einem Team aus bis zu drei weiteren Spielern erleben. Die Spieler wählen dabei aus den unterschiedlichen Helden, sammeln ein Arsenal spezialisierter Waffen zusammen und können ihren Charakter mit Fähigkeiten und Upgrades anpassen, um das Rätsel um das plötzliche Erscheinen der Vampire zu lösen und das einst so beschauliche Redfall aus deren Klauen zu befreien.

"Redfall" ist seit 2. Mai 2023 für Xbox Series X und PC erhältlich.