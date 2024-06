Saber Interactive hat ein weiteres Update für "Redout 2" veröffentlicht. Praktischerweise verrät man gleichzeitig auch, was sich damit ändert.

Durch das neue Update für "Redout 2" werden der VERTEX-Umgebung drei neue Rennstrecken hinzugefügt. Sie können im Arcade- und Multiplayer-Modus genutzt werden. Ausserdem wurde etwa das Leaderboard neu gestartet. An viele weitere Änderungen und Optimierungen wurde ebenfalls gedacht. Alle Details dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

Bei "Redout 2" handelt es sich um eine Hommage an klassische Arcade-Rennspiele und die Fortsetzung von "Redout". Wir nehmen darin an futuristischen Rennen teil und erreichen unglaubliche Geschwindigkeiten in Einzelspielerkampagnen oder im kompetitiven Mehrspielermodus.

"Redout 2" ist seit 16. Juni 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.