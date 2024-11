Entlassungen bei Reflector Entertainment

Auch heute müssen wir leider wieder über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist der kanadische Entwickler Reflector Entertainment davon betroffen.

Konkret hat Reflector Entertainment mittlerweile bestätigt, dass man sich von etwa 18 Prozent der Mitarbeiter trennen musste. Das offizielle Statement von General Manger Marc-André Séguin liest sich so:

"Die Veränderungen, die sich aus dieser Umstellung ergeben, sind notwendig, damit wir unsere dringendsten Ziele effizient erreichen und gleichzeitig gewährleisten können, dass jedes Mitglied unseres Teams einen sinnvollen Beitrag zu unseren laufenden Projekten leisten kann. Mit der kürzlichen Veröffentlichung von Unknown 9: Awakening und unseren beiden wichtigen Produktionslinien, die in die frühen Phasen der Entwicklung eintreten, müssen wir sicherstellen, dass sich unsere Mitarbeiter voll und ganz auf die Projekte konzentrieren, die von ihren Fähigkeiten am meisten profitieren. Aus diesem Grund reduzieren wir unser Team um etwa 18 Prozent der Gesamtbelegschaft von Reflector, eine Entscheidung, die sich auch auf die Mitarbeiter auswirkt, die nicht in den für unsere aktiven Projekte erforderlichen Funktionen eingesetzt werden."