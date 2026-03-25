Reforged Studios übernehmen Headup Games

Freudige Nachrichten erreichen uns heute von den Reforged Studios. Diese übernehmen nämlich den deutschen Indie-Publisher Headup Games.

Bestandteil dieser Transaktion ist das bestehende und geplante Portfolio, darunter Titel wie etwa "Bridge Constructor", "Pumpkin Jack" oder "Super Meat Boy 3D". Das Team von Headup Games bleibt dabei unverändert und Entlassungen sind nicht vorgesehen. Finanzielle Details dazu wurden aber nicht mitgeteilt.

Der Publisher soll in Zukunft seine Aktivitäten fortsetzen. Dafür erhält er im Gegenzug Zugang zum Netzwerk und der Expertise von Reforged.

Headup Games wurde im Januar 2009 gegründet.