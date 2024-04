Reigns Beyond auch für Switch & PC

Devolver Digital kündigt Portierungen von "Reigns Beyond" für Switch und PC an. Auf deren Release müssen wir erfreulicherweise gar nicht lange warten.

Demnach ist "Reigns Beyond" schon ab 17. April auch für Nintendos Hybridkonsole und den PC erhältlich. Einen etwas mehr als eine Minute langen Trailer zu den Portierungen bekommen wir gleichzeitig auch zu sehen.

Als Frontmann einer intergalaktischen Indie-Rockband steigne wir in "Reigns Beyond" zu den Sternen auf: Wir reisen von Planet zu Planet und von Gig zu Gig, um Ruhm und Reichtum zu erlangen. Wir spielen dabei in örtlichen und "überregionalen" Clubs in der ganzen Galaxis. Wir rekrutieren ausserirdische Band-Mitglieder, rocken gemeinsam den Kosmos und achten darauf, die Ressourcen des Schiffs sinnvoll einzusetzen und die Crew in Schach zu halten, denn eine falsche Entscheidung...und im Weltraum hört uns keiner singen.

"Reigns Beyond" ist bereits für Apple Arcade verfügbar.