Reigns: The Witcher angekündigt

Nerial und Devolver Digital haben sich mit CD Projekt Red zusammengetan, um "Reigns: The Witcher" vorzustellen – die neueste Mutation der erfolgreichen Swipe-’em-up-Reihe, angesiedelt in den gnadenlosen, von Monstern heimgesuchten Landschaften des "The Witcher"-Universums.

In dieser neuen Wendung der Legende des Weissen Wolfs schlüpft ihr in die matschigen Stiefel des berühmten Monsterjägers Geralt von Riva. Doch anstatt seine Reise mit Knurren und Schwerthieben zu erzählen, wird die Geschichte in "Reigns: The Witcher" durch die blumige Zunge von Geralts ältestem Freund, Rittersporn dem Barden, gesponnen. Jede Entscheidung ist ein Vers, jeder Fehltritt eine Strophe – und jedes Bad eine Gelegenheit für eine Ballade.

Wischt euch durch euer Schicksal

Von Aufträgen und Intrigen bis zu wütenden Dorfbewohnern und hitzköpfigen Zauberinnen – eure Entscheidungen haben Gewicht auf dem Kontinent. Ein beiläufiges Wischen nach links oder rechts kann euch Ruhm bei Adligen einbringen, eine Schar Magier erzürnen oder euch bis zu den Knien in Ertrunkenen versinken lassen. Wie jeder Hexer weiss: Kaum eine Bitte ist so einfach, wie sie zunächst scheint.

Das letzte Lied des Barden

Von Tavernen bis zu weit entfernten Dörfern lädt "Reigns: The Witcher "die Spieler ein, Rittersporns ständig wachsendes Repertoire zu erweitern. Führt neue "grösste Hits" auf, verwandelt bekannte Geschichten in frische Erzählungen und gestaltet die Saga des Weissen Wolfs – dramatisch, absurd oder beides zugleich – wie nie zuvor.

Ob ihr ein Epos für die Ewigkeit schreibt oder einfach nur versucht, in einem Sumpf nicht zu ertrinken: "Reigns: The Witcher" bietet eine neue Perspektive auf einen der legendärsten Helden der Spielewelt. Und alles, was es braucht, ist ein Wisch, ein Lied und einen Skandal nach dem anderen.

"Reigns: The Witcher" erscheint am 25. Februar 2026 für PC und mobile Plattformen und kostet 5.99 Euro.