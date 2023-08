gamescom awards 2023: Reka

Fireshine Games ist hocherfreut, mitteilen zu können, dass zwei seiner Titel – das sehnlichst erwartete "Hexe mit einem wandernden Haus"-Adventure "REKA" sowie der Sandbox-Mining-Adventure-Hit "Core Keeper" als Finalisten für die prestigeträchtigen gamescom awards 2023 nominiert wurden.

"REKA" wurde für gleich mehrere Awards nominiert und ist als Finalist in den Kategorien "Best Visuals", "Best Audio" und "Best PC Game" vertreten, während Core Keeper für den begehrten "Most Entertaining"-Award nominiert wurde.

In diesem Jahr erhalten Fans und Besucher der gamescom die Gelegenheit, ihre Stimme für ihre Lieblings-Nominierten online abzugeben. Die Abstimmung beginnt während der morgigen gamescom: Opening Night Live. Die Gewinner jedes Awards werden bei gamescom studio an diesem Freitag, den 25. August, verkündet.

Besucher können sich in der Indie Zone und an der Indie Arena Booth dank spielbarer Demos von "REKA" und "Core Keeper" bei der gamescom einen Eindruck von beiden Spielen verschaffen. Weitere spielbare Titel von Fireshine Games auf der Messe umfassen "Shadows of Doubt", "Toads of the Bayou", "Odinfal", "These Doomed Isles", "Kādomon: Hyper Auto Battlers" und "Gestalt: Steam & Cinder".

"Wir freuen uns riesig für sowohl Pugstorm als auch Emberstorm Entertainment über die Nominierungen bei den prestigeträchtigen gamescom awards. Beide Spiele sind jeweils für sich gesehen magische Titel, und wir sind begeistert, dass sie von der gamescom-Jury für diese Awards nominiert wurden. Wir können es kaum erwarten, dass Fans, Presse und Content Creator beide Spiele bei der Messe ausprobieren können, und wir wünschen beiden Nominierten viel Glück bei den diesjährigen Awards."

Sarah Hoeksma, Managing Director bei Fireshine Games