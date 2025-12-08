The Relic: First Guardian: Frisches Material

Perp Games und Project Cloud haben frisches Material aus "The Relic: First Guardian" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns 55 Sekunden lang demonstriert, was spielerisch von "The Relic: First Guardian" zu erwarten ist. Dabei setzt man auf eine kurzweilige Mischung aus atmosphärischen Story- und Gameplay-Sequenzen. Der Soundtrack ist zwar phasenweise eher unauffällig, passt aber trotzdem, insgesamt gesehen, wunderbar dazu.

Das letzte Lebenszeichen von "The Relic: First Guardian" hatte es mi September gegeben. Damals wurde das ungefähre Releasefenster verkündet und ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt. Unsere damalige News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Relic: First Guardian" erscheint Anfang 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.