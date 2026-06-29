The Relic: First Guardian: Umfangreiches Gameplay

Publisher Perp Games und Entwickler Project Cloud Games haben ein umfangreiches Gameplayvideo zu "The Relic: First Guardian" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Das neue In-Game-Material zu "The Relic: First Guardian" trägt den Titel "Exploration Deep Dive" und hat einen Umfang von über zwölf Minuten. Wie der Name bereits vermuten lässt, widmet man sich dabei inhaltlich vor allem der Erforschung der Spielwelt und macht damit ordentlich Lust auf mehr.

Vor knapp zwei Wochen war der Releasetermin von "The Relic: First Guardian" für PS5 und den PC bekanntgeworden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Relic: First Guardian" erscheint am 31. Juli für PS5 und den PC. Xbox Series X und Switch 2 folgen zu einem späteren Zeitpunkt.