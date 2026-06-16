The Relic: The First Guardian: Juli-Termin für PS5 & PC

Perp Games und Project Cloud haben einen Releasetermin für die PS5- und die PC-Fassung von "The Relic: The First Guardian" bekanntgegeben. So werden diese im Juli erhältlich sein.

Konkret erscheint "The Relic: The First Guardian" am 31. Juli für PS5 und den PC. Unterschiede zwischen den beiden Versionen gibt es offenbar nicht. Inhaber von Xbox Series X und Switch 2 müssen sich dagegen leider länger gedulden, denn für diese beiden Fassungen wurde noch kein Termin genannt.

Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser bereitet uns mehr als eine Minute lang mit einigen packenden Szenen auf das Spiel vor.

Schon im März war "The Relic: The First Guardian" auch für Switch 2 in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Relic: The First Guardian" war im Dezember 2023 enthüllt worden.