The Relic: The First Guardian auch für Switch 2

Perp Games und Project Cloud haben eine Switch-2-Umsetzung von "The Relic: The First Guardian" offiziell angekündigt. Wir fassen alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Demnach wird "The Relic: The First Guardian" irgendwann im weiteren Jahresverlauf auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole veröffentlicht. Über eventuelle inhaltliche oder technische Unterschiede zu den übrigen Versionen wurde dagegen bisher noch nichts gesagt, aber das kann sich ja noch ändern.

Bereits im Dezember 2025 wurde ein Releasetermin für die anderen Fassungen von "The Relic: The First Guardian" verkündet. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"The Relic: The First Guardian" erscheint am 26. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.