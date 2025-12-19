The Relic: The First Guardian hat einen Releasetermin

Perp Games und Project Cloud haben einen konkreten Erscheinungstermin für "The Relic: The First Guardian" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Mai nächsten Jahres in Geduld üben.

Konkret wird "The Relic: The First Guardian" ab 26. Mai 2026 erhältlich sein. Die Plattformen standen ja mit PS5, Xbox Series X und dem PC schon länger fest. Wer weiss, vielleicht folgt ja irgendwann auch noch eine Version für Switch 2.

Das letzte Lebenszeichen von "The Relic: The First Guardian" gab es erst Anfang des Monats. Damals wurde uns nämlich frisches Gameplay aus dem Action-Rollenspiel gezeigt. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Relic: The First Guardian" war im Dezember 2023 angekündigt worden.