The Relic: The First Guardian hat ein Releasefenster

Perp Games und Project Cloud haben jetzt ein ungefähres Releasefenster für "The Relic: The First Guardian" verkündet. Gleichzeitig bekommen wir neues Material aus dem Action-Rollenspiel gezeigt.

Demnach wird "The Relic: The First Guardian" irgendwann Anfang 2026 erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben.

Dazu wird uns ein ausführlicher Gameplay-Trailer gezeigt. Dieser stimmt uns fast neun Minuten lang auf das Action-Rollenspiel ein und zeigt unter anderem dessen spielerischen Facetten inklusive der düsteren Spielwelt. Generell macht das Material Lust auf mehr und versprüht ordentlich Atmosphäre.

"The Relic: The First Guardian" war im Dezember 2023 angekündigt worden. Damals hatte man uns bereits erstes Gameplay gezeigt.