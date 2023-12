The Relic: The First Guardian vorgestellt

Perp Games und Project Cloud Games stellen uns das Action-Rollenspiel "The Relic: The First Guardian" vor. Erstes Gameplay daraus bekommen wir ebenfalls gezeigt.

In "The Relic: The First Guardian" begibst du dich auf ein Abenteuer, um als letzter Wächter die Welt in der Dunkelheit zu retten. Das einst so blühende Arsiltus wurde nämlich von der Leere, die durch die Zerstörung der Reliquie entstand, verschluckt und in das Land des Todes verwandelt. Jetzt ist es deine Aufgabe, die Teile der zerbrochenen Reliquie zu finden und die Leere am Ende zu schliessen.

"The Relic: The First Guardian" erscheint Anfang 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC. Weitere Portierungen sind offenbar aktuell nicht geplant.