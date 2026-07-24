The Relic: The First Guardian: Detaillierter Deep-Dive-Trailer

Publisher Perp Games und Entwickler Project Cloud Games haben einen neuen Deep-Dive-Trailer zu "The Relic: The First Guardian" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich fast neun Minuten lang das Kampfsystem von "The Relic: The First Guardian" ausführlich vorgestellt. Dabei erklärt man uns unter anderem dessen Grundlagen und deren praktische Anwendung. An erklärende Kommentare und dazu passende In-Game-Sequenzen wurde ebenfalls gedacht.

Bereits im Juni war ein Deep Dive zu "The Relic: The First Guardian" veröffentlicht worden. Darin thematisierte man hauptsächlich die Erforschung der Spielwelt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"The Relic: First Guardian" erscheint am 31. Juli für die PS5 und den PC. Xbox Series X und Switch 2 folgen zu einem späteren Zeitpunkt.