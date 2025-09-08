Rematch: Crossplay-Patch kommt später

Sloclap hat den Crossplay-Patch für "Rematch" jetzt leider auf einen unbestimmten Termin verschoben. Ein offizielles Statement dazu liegt auch vor.

Hauptgrund für die Verzögerung ist, dass man ein Matchmaking-Problem in dem Patch für "Rematch" festgestellt hat. Die offizielle Erklärung dazu liest sich folgendermassen:

"Bei unseren abschliessenden Tests heute haben wir ein schwerwiegendes Matchmaking-Problem im Zusammenhang mit Crossplay festgestellt. Da Crossplay das Herzstück von Patch 3 ist, haben wir beschlossen, die Veröffentlichung zu verschieben, während wir das Problem beheben. Wir wissen, dass dies enttäuschend ist, und entschuldigen uns aufrichtig für die wiederholten Verzögerungen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Unterstützung. Wir werden Sie über neue Entwicklungen auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Informationen haben."

"Rematch" ist seit 19. Juni für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.