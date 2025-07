Rematch: Entwickler entschuldigen sich

Entwickler Sloclap hat jetzt Verständnis für die Fans geäussert, die von der Enthüllung von "Rematch" enttäuscht waren. Viele hatten nämlich ein neues "Sifu" erwartet.

So sagt Creative Director Pierre Tarno ganz klar, dass er die diesbezügliche Enttäuschung der Fans nachvollziehen könne, zumal man rückblickend auch den Fehler gemacht habe, im Trailer von "Rematch" gleich zu Beginn davon zu sprechen, dass der Titel vom Team hinter "Sifu" stamme. Dadurch hätte man wohl einen zweiten Teil und kein komplett neues Spiel erwartet.

Tarno ergänzt in diesem Zusammenhang, dass "Sifu" nie die Identität des Studios werden sollte. Vielmehr habe man sämtliche Energie in das Spiel gesteckt und es sogar noch mit Post-Lauch-Inhalten versorgt. Jetzt solle man es aber auch erstmal in Ruhe lassen, zumal die letzten Zusatzinhalte dafür bereits im September 2023 veröffentlicht wurden.

"Rematch" verfolgt das Ziel, die Kernprinzipien des Fussballs einzufangen und eine neue Perspektive darauf bieten. Die Entwickler wollen ein Gefühl dafür vermitteln, wie es sich anfühlt, als ein Spieler auf dem Platz zu stehen und in den Fluss des Spiels einzutauchen. Von der Verteidigung bis zum Angriff zählt jede Aktion, jeder Fehler kann bestraft werden, jede Chance muss genutzt werden, und individuelles Können ist notwendig, aber nie ausreichend – der einzige Weg, um zu siegen, ist die Zusammenarbeit mit deinem Team und die gemeinsame Umsetzung grossartiger Spielzüge.

"Rematch" ist seit 19. Juni für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.