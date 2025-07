Rematch: Erster grosser Patch verfügbar

Sloclap schraubt weiter an seinem "Rematch". Jetzt ist der erste grosse Patch für das Sportspiel verfügbar und wir erfahren natürlich auch, was sich dadurch ändert.

Demnach verbessert und optimiert das erste grosse Update "Rematch" in vielen Bereichen. So wurde etwa ein Modus für Farbenblindheit ergänzt und wir können den Controller jetzt individuell nach unseren Wünschen belegen. Auch an kleinere Probleme wurde gedacht. So sollte die Kamera von nun an in diversen Situationen besser funktionieren und der Ball dürfte sich ebenfalls (noch) realistischer verhalten. Bugs wurden natürlich auch beseitigt. Sämtliche Details dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

"Rematch" verfolgt das Ziel, die Kernprinzipien des Fussballs einzufangen und eine neue Perspektive darauf bieten. Die Entwickler wollen ein Gefühl dafür vermitteln, wie es sich anfühlt, als ein Spieler auf dem Platz zu stehen und in den Fluss des Spiels einzutauchen. Von der Verteidigung bis zum Angriff zählt jede Aktion, jeder Fehler kann bestraft werden, jede Chance muss genutzt werden, und individuelles Können ist notwendig, aber nie ausreichend – der einzige Weg, um zu siegen, ist die Zusammenarbeit mit deinem Team und die gemeinsame Umsetzung grossartiger Spielzüge.

"Rematch" ist seit 19. Juni für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.