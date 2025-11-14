Rematch: Elite Edition im Launch-Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe gab bekannt, dass die physische Version von "Rematch: Elite Edition" ab sofort für PlayStation 5 erhältlich ist.
Die physische Elite Edition bietet das komplette Erlebnis der ersten Saison, inklusive Cross-Plattform-Multiplayer und 3-gegen-3-Ranglistenmodus. Neben dem Basisspiel beinhaltet Rematch: Elite Edition eine Auswahl von exklusiven Zusatzinhalten:
- 2x Kapitänspass-Upgrade-Ticket
- Wappen-Spielerhintergrund und -titel
- Wappen-Juwelenset
- Wappen-Beschützer-Tanktop
- Glitcher-Turnschuhe
- Wappen-Käfig (augmentierte Realität)
- Wappen-Kappe
In "Rematch" übernehmt ihr in 3v3-, 4v4-, und 5v5-Fussballmatches einen Top-Fussballer und betreten die digitale Arena in immersiver Third-Person-Perspektive. Es gibt keine Fouls, kein Abseits und jedes Match ist ein Schlagabtausch, in dem blitzschnelle Reaktionen und taktische Zusammenarbeit der Schlüssel zum Erfolg sind.
*"Rematch" ist bereits digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar. Die physische Rematch: Elite Edition ist ab sofort für PlayStation 5 erhältlich."