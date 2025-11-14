Rematch: Elite Edition im Launch-Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe gab bekannt, dass die physische Version von "Rematch: Elite Edition" ab sofort für PlayStation 5 erhältlich ist.

Die physische Elite Edition bietet das komplette Erlebnis der ersten Saison, inklusive Cross-Plattform-Multiplayer und 3-gegen-3-Ranglistenmodus. Neben dem Basisspiel beinhaltet Rematch: Elite Edition eine Auswahl von exklusiven Zusatzinhalten:

2x Kapitänspass-Upgrade-Ticket

Wappen-Spielerhintergrund und -titel

Wappen-Juwelenset

Wappen-Beschützer-Tanktop

Glitcher-Turnschuhe

Wappen-Käfig (augmentierte Realität)

Wappen-Kappe

In "Rematch" übernehmt ihr in 3v3-, 4v4-, und 5v5-Fussballmatches einen Top-Fussballer und betreten die digitale Arena in immersiver Third-Person-Perspektive. Es gibt keine Fouls, kein Abseits und jedes Match ist ein Schlagabtausch, in dem blitzschnelle Reaktionen und taktische Zusammenarbeit der Schlüssel zum Erfolg sind.

*"Rematch" ist bereits digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar. Die physische Rematch: Elite Edition ist ab sofort für PlayStation 5 erhältlich."