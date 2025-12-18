Rematch: Season 2 gestartet

Heute startet Season 2 des Online-Action-Fussballspiels "Rematch". Teil dessen ist ein Content-Update, das unter anderem weihnachtliche Stimmung im Spiel aufkommen lässt, ausserdem erhält es im neuen Jahr einen 1v1-Modus.

In Season 2 erhält "Rematch" den neuen 1v1-Modus, in dem Spielende ihre Dribbelkünste unter Beweis stellen können. Der Modus wird im Januar verfügbar sein und im späteren Verlauf der Season als Custom-Game-Option zurückkehren. Zudem hat Entwicklerstudio Sloclap weitere Updates implementiert, darunter neue Torwart-Animationen und Verbesserungen an der Fortbewegung und dem Dribbeln, wodurch reaktivere und flüssigere Bewegungen auf dem Platz möglich sind. Dem Spiel wurden zwei weitere virtuelle Arenen hinzugefügt: Die Clouds VR transportiert Spielende in eine Arena über den Wolken, die Dragon Bay VR wiederum bietet eine tropische Bergregion mit imposant aufragenden Gipfeln und Nebel zur Dämmerung.

Passend zur Weihnachtszeit gibt es ab dem 17. Dezember drei Wochen lang das Ugly-Sweater-Bundle. Im späteren Verlauf von Season 2 feiert der Fireball-Modus seine Rückkehr. In dem rasanten Modus zählt Zusammenarbeit: Umso mehr Pässe ein Team macht, desto mehr Punkte gibt es für ein Tor.

In "Rematch" übernehmen Spielende in 3v3-, 4v4-, und 5v5-Fussballmatches einen Top-Fussballer und betreten die digitale Arena in immersiver Third-Person-Perspektive. Es gibt keine Fouls, kein Abseits und jedes Match ist ein Schlagabtausch, in dem blitzschnelle Reaktionen und taktische Zusammenarbeit der Schlüssel zum Erfolg sind.