Rematch: Zweite Season gestartet

Sloclap erinnert uns daran, dass die zweite Season von "Rematch" begonnen hat. Deren Inhalte hat man natürlich auch für uns zusammengestellt.

In Season 2 erhält "Rematch" demnach den neuen 1v1-Modus, in dem wir unsere Dribbelkünste unter Beweis stellen können. Der Modus wird im Januar 2026 verfügbar sein und im späteren Verlauf als Custom-Game-Option zurückkehren. Zudem hat Entwicklerstudio Sloclap weitere Updates implementiert, darunter etwa neue Torwart-Animationen und Verbesserungen an der Fortbewegung und dem Dribbeln, wodurch reaktivere und flüssigere Bewegungen auf dem Platz möglich sind.

Dem Spiel wurden zwei weitere virtuelle Arenen hinzugefügt: Die Clouds VR transportiert uns in eine Arena über den Wolken, die Dragon Bay VR wiederum bietet eine tropische Bergregion mit imposant aufragenden Gipfeln und Nebel zur Dämmerung. Im späteren Verlauf von Season 2 feiert der Fireball-Modus seine Rückkehr. In dem rasanten Modus zählt Zusammenarbeit: Umso mehr Pässe ein Team macht, desto mehr Punkte gibt es für ein Tor.

"Rematch" erschien am 19. Juni für PS5 und Xbox Series X.