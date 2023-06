Frischer Trailer zu Remnant II

Gearbox Publishing und Gunfire Games versorgen uns mit einem neuen Trailer zu "Remnant II". Dieser bietet frische Impressionen von der Spielwelt und wir wollen ihn euch nicht vorenthalten.

Konkret werden uns hier Ward 13 und das Labyrinth aus "Remnant II" gezeigt. Der knapp eineinhalb Minuten lange Trailer macht dabei Lust auf mehr.

In "Remnant II" tauchen Spieler in eine Welt ein, die eine Mischung aus Fern- und Nahkämpfen bietet. Als Wolf oder Dreier-Team meistert man Herausforderungen gegen Gegner und Bosse. Immer, wenn die Spieler einen neuen Durchlauf in "Remnant II" beginnen, werden sie in eine neue Welt transportiert, die aus einem Pool von Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen besteht. Diese dynamisch aufgebauten Ebenen ermöglichen einzigartige Erfahrungen, da Elemente auf natürliche Weise in die Welt und Erzählung eingewebt werden.

"Remnant II" erscheint im Sommer für PS5, Xbox Series X und den PC.