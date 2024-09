Remnant II: Der letzte DLC erscheint Ende September

Arc Games und Gunfire Games haben "The Dark Horizon" angekündigt, den dritten und letzten DLC für "Remnant II", sowie ein grosses kostenloses Inhaltsupdate mit dem neuen Bossrush-Spielmodus. Beides erscheint am 24. September auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. "The Dark Horizon" ist der letzte von insgesamt drei DLCs für "Remnant II".

In "The Dark Horizon", dem in Kürze erscheinenden letzten DLC für "Remnant II, kehren Spieler nach N’erud zurück und entdecken einen mysteriösen Ort, an dem die Zeit stehen geblieben ist und Roboter noch immer die Felder für die längst ausgestorbene, einstige Population bestellen. Doch die Zeit korrumpiert alles. Fehlgeleitete KIs und roboterhafte Kreaturen lauern an jeder Ecke. In dieser feindseligen Umgebung gehen Spieler den Geheimnissen eines riesigen, über dem Horizont thronenden Wesens auf den Grund. Die brandneue Story dreht sich um die Geheimnisse der Nekropole auf N’erud. In dieser Welt erkunden Spieler neue Gewölbe, erleben ein neues Gleiter-Transportsystem und schalten mächtige Ausrüstungsgegenstände frei. Zudem ist mit "dem Aufseher" ein weiterer Archetyp verfügbar. Spieler treffen unerwartete Verbündete, begegnen allerdings auch neuen Bedrohungen und stellen sich dem kolossalen Wesen, das über N’erud herrscht!