Remothered: Broken Porcelain: Remaster angekündigt

Stormind Games hat ein Remaster von "Remothered: Broken Porcelain" für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in Aussicht gestellt. Details dazu hat man ebenfalls verraten.

Bei dem Remaster von "Remothered: Broken Porcelain" handelt es sich um das zweite Kapitel der Horrorreihe. Dabei überarbeitet man das Original technisch sowie optisch umfassend, ohne Gameplay, Mechaniken oder Spielbalance zu verändern. Der Wechsel auf die Unreal Engine 5 bringt etwa dynamische Beleuchtung mit Lumen, eine komplett neu gestaltete Lichtstimmung sowie überarbeitete Umgebungen, Charaktermodelle, Zwischensequenzen und eine modernisierte Benutzeroberfläche. Ausserdem wurden Fehler der Originalversion behoben, wodurch das Spielerlebnis nun flüssiger und stabiler ausfällt.

Die Handlung führt nus wieder in das Ashmann Inn, dessen Geheimnisse von gefährlichen Stalkern bewacht werden. Wir müssen Ressourcen sammeln, die Umgebung aufmerksam erkunden und mit taktischem Geschick entscheiden, wann wir schleichen, fliehen oder den Kampf aufnehmen. Die Rätsel sind eng mit der Spielwelt und ihrer Geschichte verknüpft und setzen auf logische Lösungen anstatt zufälliger Aufgaben.

Bekannte und neue Figuren erweitern zudem die Hintergrundgeschichte, während vollständig in der Engine gerenderte Zwischensequenzen und der Original-Soundtrack aus der Feder von Luca Balboni die beklemmende Atmosphäre unterstreichen. Die Geschichte richtet sich sowohl an Serienkenner als auch an Neueinsteiger und kombiniert psychologischen Horror mit Survival-Elementen und strategischem Vorgehen.

Das Remaster von "Remothered: Broken Porcelain" hat noch keinen Releasetermin.