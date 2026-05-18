Remothered: Red Nun's Legacy: Neuer Trailer

Stormind Games und Soft Source Publishing präsentieren einen frischen Trailer zu "Remothered: Red Nun's Legacy". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über zwei Minuten lang die Story von "Remothered: Red Nun's Legacy" nähergebracht. Dabei bietet man uns unter anderem düstere Bilder der Spielwelt und widmet sich auch einzelnen Charakteren. Der Soundtrack ist zwar eher unauffällig, trägt aber wunderbar zum Spannungsaufbau bei.

"Remothered: Red Nun's Legacy" war im März mit einem Trailer und einem Entwicklertagebuch angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Remothered: Red Nun's Legacy" erscheint im Laufe des Jahres für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.