Remothered: Red Nun's Legacy angekündigt

Stormind Games und Soft Source Publishing haben "Remothered: Red Nun’s Legacy" für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC vorgestellt. Hierbei handelt es sich um den Abschluss der zugehörigen Trilogie.

Dreizehn Monate nach dem Verschwinden von sechs jungen Mädchen in Sizilien lässt ein neuer Hinweis den Albtraum in "Remothered: Red Nun’s Legacy" nämlich wieder aufleben. Als eine mysteriöse Aufnahme die Hoffnung wieder aufkommen lässt, dass ihre Tochter noch am Leben sein könnte, beschliesst Susan darin entgegen aller Vernunft, an den Ort zu reisen, an dem alles begonnen zu haben scheint: eine Adelsresidenz, isoliert an den Hängen des Ätna gelegen und einst im Besitz der Familie Ashmann. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

Erstes Material aus "Remothered: Red Nun’s Legacy" bekommen wir auch gezeigt. So bietet ein Trailer sogar schon kurze Gameplay-Impressionen während ein Entwicklertagebuch unter anderem konzeptionelle Ideen der Macher erklärt.

"Remothered: Red Nun’s Legacy" erscheint im weiteren Jahresverlauf.