Remothered: Red Nun's Legacy: Zweites Entwicklertagebuch veröffentlicht

Stormind Games und Soft Source Publishing haben mittlerweile das zweite Entwicklertagebuch zu "Remothered: Red Nun's Legacy" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich fast zweieinhalb Minuten lang intime Einblicke in die Entstehung von "Remothered: Red Nun's Legacy" geboten. Dabei thematisiert man unter anderem die neuen Charaktere und die Story. Erklärende Kommentare von Chief Creative Officer Daniele Azara und Narrative Director Luca Esposito gibt es dazu.

Mitte Mai war ein atmosphärischer Story-Trailer zu "Remothered: Red Nun's Legacy" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Remothered: Red Nun's Legacy" erscheint im Laufe des Jahres für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.