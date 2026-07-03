Remothered: Tormented Fathers: Remaster vorgestellt

Stormind Games hat auch ein Remaster von "Remothered: Tormented Fathers" für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC angekündigt. Details dazu hatte man ebenfalls parat.

Bei dem Remaster von "Remothered: Tormented Fathers" handelt es sich um das erste Kapitel der Survival-Horror-Reihe. Dieses wurde vollständig auf die Unreal Engine 5 umgestellt. Es bietet eine deutlich überarbeitete Grafik mit dynamischer Lumen-Beleuchtung, frisch gestaltete Umgebungen, verbesserte Charaktermodelle, modernisierte Zwischensequenzen sowie eine neu entwickelte Benutzeroberfläche. Simultan wurden Fehler der Originalversion behoben, während Gameplay, Spielmechaniken, Balance und Spielgefühl unverändert bleiben.

In der Geschichte geht es um Rosemary Reed, welche unter einem Vorwand das abgelegene Anwesen von Richard Felton betritt, um das Verschwinden eines Mädchens namens Celeste aufzuklären. Als Felton allerdings ihre wahren Absichten erkennt, beginnt eine tödliche Verfolgung, welche von psychologischem Horror, verborgenen Geheimnissen und einer verschwimmenden Grenze zwischen Opfer und Monster geprägt ist.

Wir kombinieren dabei unterschiedliche Überlebensstrategien wie etwa Schleichen, Verstecken, Flucht, taktisches Vorgehen oder direkte Konfrontationen. Gegner lassen sich beobachten, täuschen und gezielt umgehen, während realistische Rätsel direkt mit der Spielwelt verbunden sind. Akustische Hinweise und 3D-Audio helfen zudem dabei, Verfolger frühzeitig zu erkennen. Auf Lebensbalken verzichtet das Spiel komplett und vermittelt den Zustand der Hauptfigur ausschliesslich über ihre körperliche Verfassung.

Das Remaster von "Remothered: Tormented Fathers" hat noch keinen Erscheinungstermin.