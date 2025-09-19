Rennsport: Releasetermin steht fest

Publisher Nacon sowie die Entwickler Competition Company und Teyon haben einen konkreten Erscheinungstermin für "Rennsport" verkündet. Demnach ist es im November soweit.

Demnach ist "Rennsport" ab 13. November erhältlich. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben.

Bereits jetzt bekommen wir dagegen einen neuen Pre-Order Trailer zu "Rennsport" gezeigt. Dieser zeigt uns über eineinhalb Minuten lang, was von der Simulation zu erwarten ist. Dabei wird eine kurzweilige Mischung aus Rendersequenzen, einigen Menüs und natürlich Gameplay geboten.

Auf dem PC startete "Rennsport" am 16. Dezember 2024 in den Early Access.