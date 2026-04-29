Reoxia enthüllt

Entwickler Vokeev kündigt "Reoxia" für den PC an. Erste bewegte Bilder daraus hat man in Form eines Trailers auch parat.

In "Reoxia" schlüpfen wir in die Rolle eines Astronauten, der zur Erde zurückkehrt und feststellt, dass der Planet aufgrund einer unbekannten Krankheit kurz vor dem Zusammenbruch steht. Wir schalten darin Gegner mit einer Vielzahl von Waffen aus, erkunden verschiedene Schauplätze und behalten unseren Raumanzug an, um am Leben zu bleiben.

Einen ersten Trailer zu "Reoxia" gibt es ebenfalls zu sehen. Darin hebt man innerhalb von fast zwei Minuten unter anderem die verschiedenen Facetten der Spielwelt hervor.

"Reoxia" soll schon bald für den PC erscheinen.