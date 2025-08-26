Replaced bekommt neues Releasefenster

Der August ist offenbar kein guter Monat für "Replaced", denn schon 2023 und 2024 wurde hier jeweils der Release des Spiels nach hinten verschoben. Und richtig, das ist auch jetzt wieder passiert.

So gibt Thunderful Games bekannt, dass "Replaced" leider nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Immerhin nennt man gleichzeitig ein neues Releasefenster. Demnach soll der Action-Plattformer jetzt im Frühjahr 2026 verfügbar sein.

Und es gibt noch eine schlechte Nachricht zu "Replaced". Denn die Entwickler geben bekannt, dass die Xbox-One-Version des Titels eingestellt wurde. Andererseits dürfte dies insgesamt eine schickere Technik bedeuten.

"Replaced" ist damit nur noch für Xbox Series X und den PC in Entwicklung.*