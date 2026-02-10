Replaced: Demo für den PC in Aussicht

Entwickler Sad Cat Studio hat eine Demo von "Replaced" für den PC in Aussicht gestellt. Auf den spielbaren Appetithappen müssen wir auch gar nicht mehr lange warten.

So wird die Demo von "Replaced" schon morgen ab 15 Uhr für den PC verfügbar sein. Inhaltliche Details dazu liegen bisher noch nicht vor. So ist bislang etwa auch unbekannt, ob sich irgendwann auch Xbox-Spieler darüber freuen dürfen oder ob wir den darin erzielten Fortschritt in die spätere Vollversion übernehmen können.

Der Releasetermin für "Replaced" wurde bereits im vergangenen Dezember verkündet. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Replaced" erscheint am 12. März für Xbox Series X und den PC.