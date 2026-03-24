Replaced: Frisches Gameplay

Die Sad Cat Studios haben ausführliche Gameplay-Impressionen aus "Replaced" veröffentlicht. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über 15 Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Replaced" zu erwarten sein wird. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf der Story und der Spielwelt des Cyberpunk-Titels im 2,5D-Pixelart-Stil. Die musikalische Untermalung trägt ebenfalls einiges zur Atmosphäre bei.

Im Februar wurde die Releaseverschiebung von "Replaced" bekannt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Replaced" erscheint am 14. April für Xbox Series X und den PC.