Release-Termin für Replaced in Stein gemeisselt

Verschoben, verschoben und noch mal verschoben – so lautet der bisherige Laufweg von "Replaced". Wie das weissrussische Entwicklerstudio Sad Cat Studio und Thunderful Publishing bekannt geben, erscheint der Cyberpunk-Action-Plattformer am 12. März für PC und Xbox Series X/S samt Xbox Game Pass. Seit 2022 jährlich verschoben, haben die Beteiligten nun die Zuversicht zum Launch. Seit 2022 jährlich verschoben, sehen die Beteiligten nun dem Launch zuversichtlich entgegen:

Über Replaced

"REPLACED ist ein retro-futuristischer, actiongeladener Science-Fiction-Platformer in 2,5D. Als Kulisse dient das Amerika der 80er, mit freifliessenden Kämpfen und einer tiefen, dystopischen Geschichte.

Du bist R.E.A.C.H. - eine künstliche Intelligenz, die gegen ihren Willen in einem menschlichen Körper gefangen ist und versucht, sich in und um Phoenix-City dem menschlichen Leben anzupassen.

Nach der nuklearen Katastrophe haben Gesetzlose die Herrschaft über die schwer geschädigte Gesellschaft übernommen und sie ins Chaos gestürzt. Korruption und Habgier regeln das alltägliche Leben und diejenigen, die an der Macht sind, nutzen die Menschen und ihre Organe wie eine Währung. Im Mittelpunkt von REPLACED steht eine Singleplayer-Kampagne mit einer Mischung aus filmischen Platforming, Pixel-Art und freifliessenden Kämpfen.

Du spielst in einer vielschichtigen, harten, stilisierten, Cyberpunk-inspirierten Welt und erlebst eine tiefe, fesselnde und dystopische Geschichte aus einer alternativen Vergangenheit.

Als R.E.A.C.H. erkundest und enthüllst du alle Geheimnisse dieser Welt und stellst schnell fest, dass alles seinen Preis hat."