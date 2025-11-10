Resident Evil Survival Unit hat einen Releasetermin

Capcom, Aniplex und Joycity haben einen konkreten Erscheinungstermin für "Resident Evil: Survival Unit" genannt. Demnach ist es sogar schon nächste Woche soweit.

So wird "Resident Evil: Survival Unit" am 17. November erscheinen. Als Plattformen werden iOS und Android angegeben. Weitere Versionen des Mobile-Strategie-Titels im Free-To-Play-Format sind offenbar nicht angedacht, aber das kann sich ja durchaus noch ändern.

"Resident Evil: Survival Unit" war im Juli formal angekündigt und eine Woche später genauer vorgestellt worden. Unsere damalige News zu dem Therma könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Mit "Resident Evil Requiem" steht zudem schon der nächste "grosse" Serienteil in den Startlöchern. Er wird bekanntlich am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erscheinen.