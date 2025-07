Resident Evil Survival Unit angekündigt

Capcom hat mit "Resident Evil Survival Unit" einen weiteren Teil der renommierten Reihe angekündigt. Fans können sch somit nicht nur auf "Resident Evil Requiem" im kommenden Februar freuen.

"Resident Evil Survival Unit" ist demnach ein Strategie-Ableger für Mobilgeräte. Er wird von Capcom in enger Zusammenarbeit mit Aniplex Inc und der Joycity Corporation entwickelt. Obwohl handfeste inhaltliche Informationen dazu noch Mangelware sind, sieht es so aus, als wäre der Titel erzählerisch zu einer Zeit angesiedelt, in der die Umbrella Corporation noch existiert, also vor dem Jahr 2003.

Sonderlich lange müssen wir auf erste Einblicke aber auch gar nicht mehr lange warten. So hat Capcom für den 10./11. Juli um Mitternacht eine ausführliche Präsentation des Spiels in Aussicht gestellt.

"Resident Evil Survival Unit" wird irgendwann einmal für iOS und Android veröffentlicht.