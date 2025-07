Resident Evil Survival Unit vorgestellt

Formal angekündigt war "Resident Evil Survival Unit" ja schon etwas länger, aber jetzt folgte die ausführliche Präsentation. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier zeigt Capcom über 25 Minuten lang die unterschiedlichen Facetten von "Resident Evil Survival Unit". Dabei wird schnell deutlich, dass man atmosphärisch auch die älteren Teile einfangen möchte. Ausserdem thematisiert man zentrale Fragen, wie etwa, warum jetzt ausgerechnet ein Strategietitel auf die Beine gestellt wurde. Gameplay gibt es selbstverständlich ebenfalls zu sehen.

"Resident Evil Survival Unit" beginnt damit, dass der Protagonist in einem Krankenhaus erwacht, nachdem er von der Umbrella Corporation als Versuchsobjekt benutzt wurde. Während wir die Wahrheit aufdecken und versuchen zu fliehen, entfaltet sich die Geschichte in einer Parallelwelt, in der bekannte Charaktere aus der Originalserie in einer brandneuen Geschichte zurückkehren und gemeinsam mit ihnen Entwicklungen und Abenteuer erleben.

"Resident Evil Survival Unit" erscheint noch in diesem Jahr für iOS und Android.