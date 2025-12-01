Resident Evil Survival Unit: Weitere Charaktere gesichtet

Ein Dataminer ist jetzt auf weitere Charaktere in "Resident Evil Survival Unit" gestossen. Demnach können wir uns vermutlich schon bald auf ein Wiedersehen mit drei alten Bekannten freuen.

Konkret wurden die Skins von Chris Redfield, Excella Gionne und einer erwachsen Versionen von Sherry Birkin in den Dateien von "Resident Evil Survival Unit" gesichtet. Capcom hat sich bisher noch nicht dazu geäussert, wann diese Charaktere in dem Mobile-Ableger der renommierten Horrorreihe spielbar sein werden. Schon jetzt können wir darin ja satte 19 Charaktere steuern.

"Resident Evil: Survival Unit" war im Juli angekündigt und eine Woche später genauer vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Therma könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Survival Unit" erschien am 17. November für iOS und Android.