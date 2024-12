Resident Evil 2 Remake – Infektionsursache bei jedem Zombie sichtbar

Fast sechs Jahre nach Release bemerken Fans noch Neues zum "Resident Evil 2 Remake". So ist einem aufmerksamen Fan aufgefallen, wie jeder einzelne Untote nachvollziehbare Spuren aufweist, die auf die Infektionsursache schliessen lassen. Während viele deutliche Bissspuren enthalten, gibt es auch andere weniger offensichtlichen Ursachen, wie etwa eine Kratzwunde. In einem Reddit-Post von 'Resident_bio' wird die Liebe zum Detail in dem 2019 erschienenen Remake zu dem damals bereits über 20 Jahre alten Horror-Spiel deutlich.

'Resident_bio' stellt in einer Reihe von Tweets heraus, was den Meisten von uns wohl höchstens unterbewusst auffällt, weil wir eher damit beschäftigt sind, uns in Sicherheit vor den furchteinflössenden Kreaturen zu bringen. Zu verschiedenen Zombies stellt der Social-Media-Account jeweils eine Theorie auf, die teilweise makaber aber stets innerhalb der "Resident Evil" Lore nachvollziehbar sind. Nachfolgend sind die Tweets eingebunden: