Resident Evil 2: Remake-Umsetzung für iPhone & Mac hat einen Termin

Bereits seit Juni ist bekannt, dass die Neuauflage von "Resident Evil 2" auch für iPhone und Mac umgesetzt wird. Jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin für die Versionen.

So verrät Capcom, dass das Remake von "Resident Evil 2" ab 31. Dezember auch auf iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und iPhone 16 sowie jedem iPad und Mac mit M1 Chip oder höher gespielt werden kann. Bereits erschienen sind bekanntlich "Resident Evil 4 Remake", "Resident Evil 7: Biohazard" und "Resident Evil Village".

Das Remake von "Resident Evil 2" erschien am 25. Januar 2019 für PS4, Xbox One und den PC. Die Portierungen für PS5 und Xbox Series X folgten am 13. Juni 2022. Nintendos Switch wurde schliesslich am 11. November 2022 mit einer Cloudfassung bedacht.