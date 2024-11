Resident Evil 2: Remake-Umsetzung für iPhone & Mac ist terminiert

Capcom hat einen Termin für die Remake-Umsetzung von "Resident Evil 2" verkündet. So müssen wir auf diese gar nicht mehr lange warten.

So kann die Neuauflage von "Resident Evil 2" ab 10. Dezember auf allen iPhone 16-Modellen, iPhone 15 Pro-Modellen sowie jedem iPad und jedem Mac mit M1-Chip oder neuer gespielt werden. Angekündigt waren die Umsetzungen ja bereits seit Juni.

Basierend auf dem originalen Meisterwerk kehrt "Resident Evil 2" als noch tiefere narrative Erfahrung zurück, die von Grund auf neu erschaffen wurde. Unter Nutzung der hauseigenen RE ENGINE bietet diese Neuinterpretation von "Resident Evil 2" eine frische Herangehensweise an die Survival-Horror-Saga mit realistischer Grafik, immersivem Sound, einer neuen Over-the-Shoulder-Kameraperspektive und modernisierter Steuerung sowie einigen Gameplay-Modi aus dem Originalspiel. Das Abenteuer erzählt von Polizeineuling Leon S. Kennedy sowie der Studentin Claire Redfield und ihrer Reise nach Raccoon City, wo sie sich in einem Zombie-Albtraum wiederfinden, aus dem sie am Ende lebendig entkommen müssen.

Das Remake von "Resident Evil 2" erschien am 25. Januar 2019 für PS4, Xbox One und den PC. Die Portierungen für PS5 und Xbox Series X folgten am 13. Juni 2022. Nintendos Switch wurde schliesslich am 11. November 2022 mit einer Cloudfassung bedacht.