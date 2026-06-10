Remakes von Resident Evil 2, 3 & 4 weiterhin für Switch 2 geplant

Einige Zuschauer der gestrigen Direct-Folge nahmen überrascht zur Kenntnis, dass in diesem Rahmen die Remakes von "Resident Evil 2", "Resident Evil 3" und "Resident Evil 4" für Switch 2 keinerlei Erwähnung fanden. Ein Insider hat sich nun zu dem Thema geäussert.

So sagt der für gewöhnlich sehr zuverlässige Insider NateTheHate, dass die Neuauflagen von "Resident Evil 2", "Resident Evil 3" und "Resident Evil 4" bei Capcom weiterhin für Switch 2 in Entwicklung sind. Releasefenster dafür ist immer noch der weitere Jahresverlauf.

Capcom hat sich bisher nicht offiziell zu dem Thema geäussert, weshalb wir alles als Gerücht verbuchen müssen. Für die erste Switch-Generation sind bisher zumindest Cloud-Versionen der Remakes von "Resident Evil 2" und "Resident Evil 3" verfügbar.

Die Neuauflagen von "Resident Evil 2", "Resident Evil 3" und "Resident Evil 4" wurden zudem bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.