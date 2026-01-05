Resident Evil 4 Remake enthielt unveröffentlichtes Kapitel

Modder haben jetzt in den Spieldateien von "Resident Evil 4 Remake" ein bislang unveröffentlichtes Kapitel entdeckt. Im sogenannten Chapter 0 spielte Ashley Graham die Hauptrolle.

In dem später gestrichenen Intro-Level von "Resident Evil 4 Remake" durchstreift Ashley demnach vor Leon S. Kennedy die Wälder und trifft auf Mitglieder von Los Illuminados bei einem Ritual. Die unvollendete Sequenz zeigt, dass Ashley ohne Lichtquelle unterwegs gewesen wäre, eventuell hätte ein Handy als Beleuchtung dienen sollen.

Die Route führt dann zur Opferstätte und in Richtung Dorf, wobei mehrere Trigger für Patrouillen, versteckte Ereignisse und Zwischensequenzen vorhanden waren. Teile der Umgebung existieren noch, auch diverse Spieler-Spawnpunkte und Animationsänderungen, die Ashleys Flucht vor Ganado-Feinden illustrieren. Die Szenen, in denen Ashley durch Hütten klettert, Tunnel nutzt und sich versteckt, sollten zu ihrer Gefangennahme und dem Übergang in die Kirche führen.

"Resident Evil 4 Remake" ist für PS4, PS5, PlayStation VR2, Xbox Series X, PC und iOS erhältlich.