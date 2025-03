Resident Evil: Filmrechte gehen an Sony

Wie wir von The Hollywood Reporter erfahren, hat es Verhandlungen zu den Filmrechten des "Resident Evil"-Franchise gegeben, aus denen Sony als Sieger hervorgegangen ist. Konkurrenten wie Warner Bros und Netflix gehen leer aus. Somit sind die Filmrechte wieder bei der Firma, die für die originalen Filme mit Milla Jovovich sowie "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" verantwortlich zeichnete.

Aktuell wird an einem weiteren Reboot gearbeitet, Regie und Drehbuch liegen in den Händen von dem beispielsweise für "Barbarian" bekannten Zach Cregger. Während frühere "Resident Evil"-Filme von Screen Gems, der Tochtergesellschaft der Columbia TriStar Film-Gruppe, die wiederum zu Sony Pictures Entertainment gehört, produziert wurden, liegt das aktuelle Projekt bei Sony's Columbia Pictures ("Spider-Man"). Es ist daher möglich, dass dem nächsten Film ein grösseres Budget zur Verfügung steht. Frühere "Resident Evil"-Filme waren finanziell zwar sehr erfolgreich, brachten es aber nie zu einer Rotten Tomatoes-Wertung von über 38 Prozent.

Obwohl das nächste "Resident Evil"-Reboot weder ein Skript noch einen Cast hat, steht mit dem 18. September 2026 bereits das Release-Datum fest.