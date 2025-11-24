Resident Evil Requiem: Comeback früherer Charaktere bestätigt

Capcom hat in Person von Produzent Masato Kumazawa in einem Interview wieder frische Informationen zu "Resident Evil Requiem" verraten. Diese betreffen etwa das Comeback früherer Charaktree.

So sagt Kumazawa, dass wir einige Charaktere aus früheren Teilen von "Resident Evil Outbreak" in "Resident Evil Requiem" wiedersehen werden. Konkrete Namen nannte er dabei nicht und ergänzte auch, dass man die Erwartungen vielleicht nicht zu hoch ansetzen sollte. Einige Beteiligte des Raccoon City Vorfalls werden jedoch in irgendeiner Form eine Rolle spielen.

Zudem gab es frische Informationen zum sogenannten Stalker-Gegnertyp. Dieser wird lediglich einen begrenzten Teil des Titels ausmachen. Das Team hat laut Kumazawa aus früheren Erfahrungen gelernt und arbeitet daran, die Intensität dieses Systems gezielt auszubalancieren: "Resident Evil Requiem" setzt demnach stärker auf vielfältige Schrecken, um unterschiedliche Situationen zu schaffen, die uns verunsichern und das Horrorprofil erweitern.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.