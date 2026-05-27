Resident Evil Requiem: Demo verfügbar

Capcom hat überraschend eine Demo von "Resident Evil Requiem" veröffentlicht. Einige Informationen zu dem spielbaren Appetithappen hat man uns gleichzeitig auch verraten.

Demnach können wir in der für sämtliche Plattformen verfügbaren Demo von "Resident Evil Requiem" einen frühen Abschnitt des Spiels mit Grace Ashcroft und Leon S. Kennedy erleben. Den in diesem Zeitraum erzielten Fortschritt können wir leider nicht in die spätere Vollversion übernehmen.

Anfang des Monats war bereits ein neuer Spielmodus für "Resident Evil Requiem" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erschien am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.