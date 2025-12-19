Resident Evil Requiem: Erklärung des Namens

Capcom hat jetzt in Person von Produzent Masato Kumazawa neue Details zu "Resident Evil Requiem" verraten. Dabei erklärte man unter anderem die Bedeutung des Namens.

Der Titel "Requiem" hat demnach mehrere Bedeutungsebenen. Für Grace verknüpft sich das Motiv mit der Vergangenheit ihrer Mutter und dem Versuch, alte Traumata zu bewältigen. Simultan lässt sich "Requiem" als symbolische Totenmesse für Raccoon City oder für die Opfer vergangener Ereignisse lesen. Diese Mehrdeutigkeit verleiht der Handlung erzählerische Tiefe. Dazu kommt ein zentrales Geheimnis um Leon, das die persönliche und die übergeordnete Handlung miteinander verknüpft und gleichzeitig die dramatische Spannung erhöht.

Grundsätzlich wird "Resident Evil Requiem" nicht ganz so gruselig wie "Resident Evil 7" werden, da Capcom hier rückblickend der Meinung ist, dass man es an manchen Stellen etwas übertrieben hat. Stattdessen orientiert man sich an der Neuauflage von "Resident Evil 2". Um Feinheiten der Story zu verstehen, kann es sich übrigens lohnen, diese vorher nochmal in Angriff zu nehmen. Dasselbe gilt für "Resident Evil 3: Nemesis".

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.